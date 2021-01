"La scelta di Paolo Torelli di appoggiare la ricandidatura del sindaco uscente di Pontinia, Carlo Medici, è una decisione del tutto personale che non coincide con l'orientamento di Fratelli d'Italia". Così Massimiliano Antelmi, Coordinatore comunale Fratelli d'Italia Pontinia, commenta quanto dichiarato dal consigliere comunale, pronto a sostenere Medici.

"Dispiace che pur avendo alle spalle una lunga e consolidata esperienza politica oltre che amministrativa, Paolo Torelli abbia maturato la sua decisione senza confrontarsi con i vertici di Fratelli d'Italia. Pontinia non è una città qualunque, è la città guidata da un esponente di spicco del PD, per altro presidente della Provincia. Va da sé che la partita delle elezioni è più delicata che mai e che qualunque scelta o riflessione andava ponderata, insieme ai componenti del circolo del partito, rapportandosi anche ai vertici provinciali e regionali. Tutto questo non è avvenuto. A Paolo abbiamo detto sin dal suo ingresso che una delle prime condizioni doveva essere la disponibilità nel costruire un'alternativa all'attuale sindaco, in seno al centrodestra. Dato il suo ruolo in opposizione e la sua appartenenza al centrodestra di cui non ha mai fatto mistero, la svolta annunciata oggi a mezzo stampa ci lascia delusi ma non sorpresi. Avevamo constatato da tempo come Paolo Torelli fosse rimasto ai margini del partito e del circolo locale, senza esercitare il peso che pure il ruolo di consigliere comunale gli dava. Nel prendere atto di una scelta che non possiamo accettare né condividere, desideriamo ribadire che i partiti non sono taxi dove si sale all'occorrenza e si scende alla prima fermata utile. In Fratelli d'Italia questi giochetti non sono tollerati".