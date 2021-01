''Un'organizzazione eccellente e ramificata capace di rappresentare, in particolare, le esigenze dei territori più piccoli che sono stati abbandonati dalla classe dirigente degli ultimi venti anni''. È questo l'obiettivo fissato dalla Lega in provincia di Latina, guidata dal senatore Gianfranco Rufa in qualità di commissario, presentando la squadra pontina che è composta così: l'eurodeputato Matteo Adinolfi all'organizzazione, Antonio Di Rocco agli Enti locali, Marilena Sovrani al Tesseramento, Arcangelo Di Cola alle Relazioni istituzionali, Federica Felicetti all'Associazionismo, al Terzo settore e alle Politiche sociali, Simona Iacovacci alle Politiche per le Aree montane, Emanuele Forzan alla Comunicazione delle attività in Regione Lazio e Carlo Piccolo ai Giovani.

Inoltre, la Lega ha suddiviso la provincia di Latina in tre zone: Andrea Nardi sarà il responsabile dell'area Nord, dove spuntano Aprilia, Cisterna di Latina e Sezze; Federica Censi coordinerà l'area del Centro, in cui rientrano Latina, Priverno, Pontinia, Sabaudia; Gianluca Corradini guiderà l'area del Sud, nella cui zona ci sono Fondi, Formia, Gaeta e Terracina.

''La visione è chiara e lo stiamo dimostrando nelle istituzioni: un progetto di territorio che metta a sistema le peculiarità dal litorale all'entroterra, incentrato sullo sviluppo e sul miglioramento della qualità dei servizi'', argomenta Rufa.