Con 14 voti a favore della sfiducia, Mauro Carturan non è più sindaco di Cisterna. Si è appena conclusa la seduta del consiglio comunale, il primo e ultimo dell'incredibile nuova era del primo cittadino, ormai da considerarsi un ex. Sia la maggioranza che l'opposizione erano presenti in aula al gran completo in aula, grande assente proprio Carturan e la sua Giunta.