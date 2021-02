Incidente stradale alla rotatoria dell'uscita nord di Terracina, sulla Pontina. Coinvolto un uomo alla guida di un mototino a 4 ruote per disabili, soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale Fiorini.

Stando alle prime informazioni, non dovrebbe essere grave. Sul posto per i rilievi la Polizia locale di Terracina e personale in servizio per Anas a gestire la viabilità.