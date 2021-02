Nel pomeriggio di ieri si è svolto un' incontro alla presenza del Sindaco di Latina Damiano Coletta, tra una delegazione del Psi di Latina guidata dal Segretario Provinciale Antonio Melis e la Coordinatrice comunale di LBC Elettra Ortu La Barbera.

"L'incontro - spiega il Psi in una nota - che si è svolto in un clima cordiale e di reciproco impegno nel trovare convergenze sulle proposte di programma, avanzate da entrambi i gruppi politici, ha trovato un forte punto di sintesi nel rilancio dell'azione amministrativa per il secondo mandato del Sindaco Coletta, per una visione nuova dell'utilizzo dei servizi a favore dei Cittadini e sulla costruzione di una rete di ascolto e Progettualitá a partire dalle molte realtà virtuose presenti a Latina, legate all'associazionismo ed ai comitati locali. Le due formazioni Politiche che per prime hanno sostenuto fortemente la ricandidatura di Damiano Coletta a Sindaco di Latina, hanno molto apprezzato il lavoro svolto da tutti per creare le giuste condizioni per la formazione di quel "Campo Largo " moderato e riformista che é l'espressione piú ampia di Cittadini e Città civile".