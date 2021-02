Sino allo svolgimento delle nuove elezioni comunali di Cisterna di Latina, coadiuveranno la dottoressa Caporale i Subcommissari dott.ssa Marialanda Ippolito, Viceprefetto Aggiunto, ed il dott. Maurizio Alicandro, Dirigente di Seconda Fascia, in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'Interno, nominati ieri rispettivamente con i decreti prefettizi nr.7883 e nr.7884.

Con decreto prefettizio nr.7438 del 2 febbraio scorso, il Viceprefetto Enza Caporale è stata nominata Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune di Cisterna di Latina con l'attribuzione delle funzioni spettanti al Sindaco, Giunta e Consiglio.

