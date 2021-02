L' agenda politica-amministrativa relativa ad un anno che si preannuncia intenso ed interessante, è pronta a riservarci nel breve già una novità di non poco conto. Parliamo di un avvicendamento in giunta, probabilmente l' ultimo, che secondo i bene informati sarebbe già dovuto avvenire entro la fine dello scorso anno.

In effetti i rumors in tal senso erano tanti poi però alla fine di ottobre un improvviso cambio di rotta aveva determinato l' ingresso nella squadra di governo della città di Luca Gallinaro, stimato medico, non nuovo ad esperienze amministrative e presentato quale assessore di riferimento della lista "Leali per Gaeta". Il che aveva spiazzato quasi tutti ma nei fatti l' avvicendamento programmato era solo rinviato. E appunto questa che comincia oggi potrebbe essere la settimana giusta per l' annuncio ufficiale dell' arrivo in giunta di Massimo Magliozzi, ex sindaco della città ed attualmente seduto tra i banchi dell' opposizione. "Il capitano" come viene chiamato, alle ultime amministrative, quelle del 2017 aveva sfidato proprio Mitrano, ponendosi a capo di 7 liste, piazzandosi secondo tra i candidati sindaci ma con notevole distacco dal vincitore, l' attuale primo cittadino. Una campagna elettorale anche forte, caratterizzata da dure prese di posizioni ed attacchi.

Quindi l' avvio della consiliatura con Magliozzi, affiancato dai 2 consiglieri De Angelis e Gaetani, espressioni della sua coalizione, tra gli scranni dell' opposizione. Per questo oggi l' assessorato concesso a Magliozzi appare quantomeno singolare, clamoroso. Ma non a chi segue le vicende politico-amministrative gaetane. Il tempo, lo si sa, può portare dei cambiamenti e così è stato nel rapporto tra Mitrano e Magliozzi, anzi l' ex sindaco sembra ormai rientrato nell' area politica, quella di Forza Italia,del primo cittadino. E conseguente è stato l' atteggiamento assunto dallo stesso Magliozzi nel corso delle varie sedute del Consiglio Comunale, non più fortemente critico e combattivo nei confronti dell' attuale Amministrazione Comunale. Anche se, a onor del vero, il proprio punto di vista anche "urlato", l' ex sindaco lo ha sempre espresso. Luca Gallinaro verrà salutato e ringraziato da Mitrano che ne sottolineerà l' impegno è la professionalità. Resta da vedere se le deleghe dell' assessore uscente (attività produttive, commercio, S.U.A.P., artigianato, ottimizzazione delle risorse e miglioramento dei servizi comunali, strumenti e politiche di programmazione finanziaria, azioni e politiche di contrasto alle emergenze economiche e sociali) passeranno in toto a Magliozzi, più facile pensare ad un rimescolamento delle carte. Contemporaneamente si appresta ad entrare in Consiglio Comunale Rocco Galiano candidato più votato della lista Azione Popolare a sostegno di Magliozzi. Resta il fatto che l' anno appena iniziato, anche se l' avvicendamento era nell' aria, inizia con il botto.