E' il senatore Nicola Calandrini il parlamentare con il reddito imponibile più elevato tra quelli eletti o che comunque fanno riferimento alla provincia di Latina. Mentre per quanto riguarda la Regione Lazio, in vetta alla speciale classifica c'è Salvatore La Penna, consigliere del Partito democratico. Sono state pubblicate sui siti del Parlamento e della Regione Lazio le dichiarazioni dei redditi dei senatori, dei deputati e dei consiglieri regionali. Parliamo delle denunce dei redditi del 2020, relative al periodo di imposta 2019. Per quanto riguarda i parlamentari, non per tutti risultano ancora "caricate" sul sito le ultime dichiarazioni dei redditi. In ogni caso si tratta delle norme per la pubblicità della situazione patrimoniale degli eletti. Nelle pagine dei siti degli enti istituzionali è contenuta la documentazione di cui alla legge numero 441 del 1982, comprensiva della dichiarazione dei redditi, da depositare entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione. La documentazione è pubblicata sul sito Internet ai sensi del decreto numero 149 del 2013, convertito dalla legge numero 13 del 2014.

Tutte le cifre sono naturalmente al lordo.

Parlamento

Per quanto riguarda i senatori della provincia di Latina, Nicola Calandrini di Fratelli d'Italia (eletto nel proporzionale e diventato senatore nel 2019) guida la particolare classifica con 110.878 euro. L'ex presidente del Consiglio comunale di Latina, rispetto alla dichiarazione del 2019, segnala di aver cambiato l'automobile di proprietà. Calandrini ha dato via la Bmw X3 per acquistare una Mercedes classe B immatricolata nel 2014, dunque usata. Dietro di lui, nella classifica dei redditi, troviamo la senatrice ex Movimento 5 Stelle e oggi al Gruppo Misto, Marinella Pacifico (eletta nel proporzionale con M5S). Per lei un imponibile di 102.127 euro. Nella sezione "Patrimoniale" del senatore Claudio Fazzone di Forza Italia, eletto nel collegio maggioritario di Terracina, manca invece la dichiarazione 2020. Nel 2019 Fazzone dichiarava 101.941 euro.

Passando alla Camera dei deputati, troviamo in testa alla particola classifica dei redditi il parlamentare ex Movimento 5 Stelle Raffaele Trano. Per lui, nel 2020, un reddito imponibile pari a 96.658 euro. Trano è stato eletto nel collegio proporzionale. Segue Claudio Durigon: il deputato e coordinatore regionale della Lega ed ex sottosegretario al ministero del lavoro, nella dichiarazione dei redditi del 2020, sul periodo di imposta del 2019, indica un imponibile lordo di 95.646. Durigon è stato eletto nel collegio proporzionale.

Mentre invece l'onorevole Francesco Zicchieri , eletto nel collegio maggioritario della Camera Frosinone, l' imponibile lordo è di 77.805 euro nella dichiarazione dei redditi del 2020, parametrata sempre sul periodo di imposta del 2019.

Nel collegio proporzionale Frosinone-Latina, è stato eletto anche, nelle file del Partito Democratico, il deputato Claudio Mancini. La dichiarazione dei redditi del 2020, sul periodo di imposta del 2019, è di 113.741 euro di imponibile lordo. Sempre nel collegio di Terracina, in quello maggioritario, è stato eletto Paolo Barelli. Il deputato di Forza Italia ha un reddito imponibile pari a 136.909 euro. Invece nel maggioritario di Latina è stata eletta Giorgia Meloni. Per la leader di Fratelli d'Italia il reddito imponibile è di 100.456 euro.

Per completezza di informazione va detto che dalla cifra netta mensile ogni parlamentare deve detrarre, oltre alle spese per l'esercizio del mandato, anche una quota mensile da versare al partito per cui è stato eletto. Ogni formazione politica ha delle proprie tariffe.

Regione Lazio

Passando invece al Consiglio regionale del Lazio troviamo come consigliere col reddito più alto l'esponente del Partito democratico Salvatore La Penna. Per lui 91.637 euro. La Penan si è anche comprato un' auto nuova rispetto all'anno fiscale precedente: si tratta di una Volkswagen T-Roc. Dietro di lui si piazza il capogruppo regionale della Lega Angelo Tripodi. Per l'ex candidato sindaco di Latina il reddito imponibile è pari a 87.375 euro. Stesso imponibile per il consigliere regionale del Partito democratico Enrico Forte, per la consigliera del Movimento 5 Stelle Gaia Pernarella e per il capogruppo di Forza Italia, nonché presidente della commissione Sanità, Giuseppe Simeone. Tutti e tre dichiarano un reddito imponibile pari a 83.507 euro. Simeone ha cambiato l'auto che aveva precedentemente: ha acquistato un Opel Grand Land. Per quanto riguarda l'unico assessore regionale della provincia pontina, Enrica Onorati, sul sito della Regione Lazio è presente solo la dichiarazione del 2018, ossia dell'anno di imposta precedente a quello in cui è stata nominata assessore. All'epoca Onorati dichiarava poco più di 6 mila euro. Sul sito sono presenti solo le dichiarazioni patrimoniali (2 automobili intestate) ma non la dichiarazione dei redditi.

I big nazionali

L'ex presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte, per il 2020 (periodo di imposta 2019) ha dichiarato un imponibile lordo pari a 158.474 euro. Nel 2019 (periodo di imposta 2018) l'imponibile lordo era di 1.155.229 euro. In un anno 996.755 euro in meno. Tra i ministri, la classifica è guidata da Luciana Lamorgese, titolare del Viminale: per lei una dichiarazione dei redditi del 2020 (periodo di imposta 2019) con un imponibile lordo di 228.494 euro. Poi c'è il ministro della Difesa Lorenzo Guerini: 128.687 euro di imponibile lordo. Sul terzo gradino del podio c'è il ministro Roberto Gualtieri: un imponibile lordo di 110.634 euro per quel che concerne la dichiarazione dei redditi del 2020.