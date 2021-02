''I centri commerciali devono essere riaperti anche nel weekend nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid 19''. Lo afferma Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, che aggiunge: ''Bisogna scongiurare l'aggravarsi della crisi economica perdendo ulteriori posti di lavoro, non si comprende il motivo per il quale non si preferisca effettuare dei controlli attraverso anche l'ausilio dei privati. Gli ingressi contingentati, la misurazione della temperatura, la verifica delle presenze interne, il percorso di entrata e di uscita possono essere rispettati con un piano di controllo minuzioso, salvaguardando da un lato la salute dei cittadini e dall'altro i livelli occupazionali, che non devono essere sottovalutati. Altrimenti lo Stato dovrà far fronte ancora di più ad una bomba sociale che non ha eguali, in questo momento il Lazio ha bisogno di responsabilità per garantire sia la salute sia la ripresa economica. Il presidente Nicola Zingaretti ascolti il grido di allarme del tessuto economico e si renda portavoce a tutti i livelli istituzionali'', conclude Tripodi.