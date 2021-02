L'ufficialità è arrivata proprio da uno degli ideatori, ovvero Maurizio Costa. L'altro ieri mattina nel corso di una conferenza stampa ha confermato la nascita a Formia di un gruppo trasversale al quale sta partecipando - oltre allo stesso Costa - anche l'ex sindaco Sandro Bartolomeo. Quest'ultimo quindi sarà di nuovo in campo in prima linea nella prossima tornata elettorale.

«Stiamo ragionando a 360 gradi - ha detto Costa - per formare una squadra capace di dare alla città un governo stabile e ricco di idee». Chi ne fa parte fino ad ora? C'è il gruppo di Ripartiamo con voi - ricordiamo quello che ha staccato la spina all'amministrazione Villa - una parte del Pd (quella appunto che ha come riferimento Sandro Bartolomeo), ma come affermato da Maurizio Costa «in questa settimana è previsto un confronto anche con la Lega» e non si escludono aperture anche a Forza Italia. Insomma un percorso già avviato, ma sarebbe ancora lontana un'ipotesi candidatura a sindaco. «No, per il momento non ne stiamo parlando - ha detto Costa -. Sicuramente deve essere una persona di spessore, in grado di aggregare».

Immediata la reazione a queste parole da parte di Fratelli d'Italia che, tramite il portavoce Giovanni Valerio, ha commentato: «Se sino ad oggi le ipotesi di ammucchiate elettorali tra posizioni agli opposti su tutto, a cominciare dalla visione della città, erano relegate a riunioni carbonare che lasciavano il tempo che trovavano, oggi che un imprenditore annuncia di un avanzato cartello elettorale tra la Lega, esponenti di primo piano del Partito Democratico e principali responsabili del fallimento dell'ultima esperienza amministrativa, esposti persino con plurimi rappresentanti di Giunta, si resta a dir poco increduli.

Non solo e non tanto perché un imprenditore, giustamente interessato a tutelare i suoi interessi, parli a nome di partiti politici ma soprattutto perché dalle sue parole sembrerebbe che alcuni esponenti del centro destra al mattino parlino di unione del centro destra e al tramonto si riuniscano con il centro sinistra e con quanti hanno portato negli ultimi dieci anni questa città nel baratro, ergendosi oggi addirittura a salvatori della Città, circostanza che sarebbe umoristica laddove non allarmante».

Per il portavoce di Fratelli d'Italia sarebbe necessaria chiarezza e soprattutto l'invito a concordare una riunione tra Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Formia ConTe, «all'esito della quale ognuno sarà libero di esprimere la propria posizione in maniera cristallina così da uscire da ogni ambiguità e iniziare a lavorare per programmi condivisi e su una possibile individuazione di un candidato unitario in grado di rappresentare solo ed esclusivamente gli interessi della città, senza strani compromessi che hanno già segnato e danneggiato, non solo nel recentissimo passato, la nostra città». Condividono la posizione del portavoce gli esponenti Cardillo Cupo e Di Russo.