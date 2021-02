Declinano gli stessi termini ed obiettivi: programmazione, competenza, volontà di fare, confronto. Giorgio di Giorgio e Annalisa Muzio di Fare Latina Evolabor da una parte e Azione, il movimento di Calenda espresso a livello locale da Olivier Tassi, dall'altra parte sembrano parlare una lingua comune e potrebbe essere più vicini in vista delle prossime amministrative del capoluogo. Entrambi parlano alla parte produttiva e concreta della città, professionisti e imprenditori, e non si rassegnano né alla narrazione e alla visione di città proposta da Lbc/Pd né a quella del centrodestra. Ecco perché oggi Azione guarda con interesse al gruppo di lavoro Fare Latina-Evolabor dopo aver appreso che il progetto lanciato un mese fa nel capoluogo per raccogliere idee e progetti per migliorare Latina si trasformerà in una lista, aperta al dialogo coi partiti. Una lista che ha attirato l'attenzione del partito di Calenda che sta costruendo a Latina un terzo polo.

Olivier Tassi spiega perché: «C'è una parte della società di Latina che non intende rimanere in attesa di decisioni che vengono dall'alto o da chi già amministra, ma che vuole essere protagonista del futuro della città – spiega Tassi - ho letto con interesse il comunicato di Fare Latina - Evolabor, in cui si prende spunto, dalle classifiche sulla qualità della vita de Il Sole24ore che vedono Latina molto in basso, per pensare ad una Latina migliore, proponendo idee e persone per ridare alla città la posizione che merita. Qualche giorno fa, siamo intervenuti nel dibattito politico pubblicando un appello alle forze di questa città, chiedendo loro di "battere un colpo" ed iniziare a costruire un programma comune». I gruppi di lavoro di Latina per Azione sono attivi sui temi prioritari della città, in alcuni casi, come ad esempio sul tema dei rifiuti, del decoro urbano, dello sviluppo economico, della qualità della vita e il confronto con gli altri gruppi di Azione a livello sia provinciale che regionale è fondamentale per poter fare proposte di largo respiro. «Per Azione è fondamentale intervenire a sostegno delle imprese per affrontare la pesante crisi economica e trovare degli interlocutori che conoscano il mondo imprenditoriale per sviluppare le attività produttive, con l'obiettivo di creare opportunità di crescita e lavoro, soprattutto per i giovani. E' indispensabile fare rete tra pubblico e privato per mobilitare tutte le energie e rendere competitivo il nostro territorio, non solo la singola impresa. Ci accomuna anche la consapevolezza che è necessario potenziare gli uffici comunali, per evitare che tutte le migliori intenzioni si blocchino nell'ingolfamento della cosiddetta macchina amministrativa, come nel caso dell'opportunità dell'ecobonus che per diventare concreta deve trovare negli uffici comunali risposte precise e veloci». Tassi ha recentemente presentato una mozione sulla rigenerazione urbana per dare un impulso allo sviluppo della marina di Latina e sfruttare le grandi potenzialità del nostro territorio. Secondo il consigliere comunale ex Lbc bastano già questi primi punti per iniziare a costruire un programma comune, basato su cose concrete, mettendo al centro Latina ed i suoi abitanti. «Latina ha bisogno di ritrovarsi e di lavorare per una prospettiva di crescita – spiega traendo la conclusione - per questo guardo e guardiamo con estremo interesse e favore a tutte quelle forze associative che hanno a cuore Latina con programmi seri e progetti che da potenza hanno grandi possibilità di trasformarsi in atto. E Fare Latina – Evolabor è tra le realtà che possiedono anche una visione della città presente e futura».