Claudio Durigon torna al Governo, come sottosegretario. E questa volta aumenta il prestigio: è infatti stato nominato al Ministero dell'Economia e delle Finanze. E' sfumata invece la possibilità di avere Paolo Cassola come sottosegretario all'Ambiente. Il direttore dell'Ente Parco del Circeo è stato in corsa ma alla fine la scelta per quel ruolo è finita ad un politico, la parlamentare del Movimento 5 Stelle Ilaria Fontana, di Frosinone.

Il premier Mario Draghi, un po' a sorpresa, ha inserito oggi la nomina dei sottosegretari nell'ordine del giorno del Consiglio dei ministri. Dopo nemmeno un'ora di discussione, però, la seduta è stata sospesa per pesanti frizioni tra i partiti nella scelta dei sottosegretari, poi superate tanto che prima delle 21 è stata resa nota la lista ufficiale.

Claudio Durigon approda dunque al Mef. Il papà di quota 100 paga dunque il veto di Andrea Orlando al Lavoro. Il ministro Dem non è convinto e non vuole il leghista al suo Dicastero. Ad ogni modo non va per niente male, a Durigon, che entra al Mef, dove il ministro è un tecnico, Daniele Franco, e dove avrà modo di far valere anche le politiche di welfare care alla sua formazione sindacale.

Questo l'intero elenco delle nomine:

Presidenza del Consiglio

Deborah Bergamini, Simona Malpezzi (rapporti con il Parlamento)

• Dalila Nesci (Sud e coesione territoriale)

• Assuntela Messina (innovazione tecnologica e transizione

digitale)

• Vincenzo Amendola (affari europei)

• Giuseppe Moles (informazione ed editoria)

• Bruno Tabacci (coordinamento della politica economica)

• Franco Gabrielli (sicurezza della Repubblica)

Esteri e cooperazione internazionale

Marina Sereni - viceministro

Manlio Di Stefano

Benedetto Della Vedova

Interno

Nicola Molteni

Ivan Scalfarotto

Carlo Sibilia

Giustizia

Anna Macina

Francesco Paolo Sisto

Difesa

Giorgio Mule'

Stefania Pucciarelli

Economia

Laura Castelli - viceministro

Claudio Durigon

Maria Cecilia Guerra

Alessandra Sartore

- Sviluppo economico

Gilberto Pichetto Fratin - viceministro

Alessandra Todde - viceministro

Anna Ascani

Politiche agricole alimentari e forestali

Francesco Battistoni

Gian Marco Centinaio

Transizione ecologica

Ilaria Fontana

Vannia Gava

Infrastrutture e trasporti

Teresa Bellanova - viceministro

Alessandro Morelli - viceministro

Giancarlo Cancelleri

Lavoro e politiche sociali

Rossella Accoto

Tiziana Nisini

Istruzione

Barbara Floridia

Rossano Sasso

Beni e attivita' culturali

Lucia Borgonzoni

Salute

Pierpaolo Sileri

Andrea Costa