"Sono in attesa della decisione del Presidente McAllister che, sono certa, saprà cogliere l'importanza di questa iniziativa parlamentare nel contesto della politica estera europea ribadendo il ruolo guida dei nostri valori. Onorare la memoria di queste preziose vite significa perseverare nel ruolo di protagonisti nella costruzione della pace, da italiani e da europei", conclude Bonfrisco.

"Nel rinnovare un sentito cordoglio alla famiglia Attanasio, alla famiglia Iacovacci e alla famiglia Milambo, comunico di aver chiesto che venga aggiunta la discussione sulla situazione nella Repubblica Democratica del Congo della prossima riunione della commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo". Lo afferma in una nota Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega membro della commissione Affari Esteri e sostituto della sottocommissione Difesa e Sicurezza del Parlamento Europeo.

