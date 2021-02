"Ho accettato ieri l'autorevole incarico di Vicepresidente della Provincia di Latina con spirito di servizio e con la consapevolezza di continuare a lavorare sulla strada dello sviluppo sostenibile e contribuire al percorso nazionale ed europeo di una nuova economia rivolta alla salvaguardia dell'ambiente". Lo afferma Domenico Vulcano, neo vicepresidente della Provincia di Latina.

"La mia esperienza alla presidenza della Commissione per lo Sviluppo e Tutela del Territorio della Provincia di Latina mi ha portato ad affrontare in prima persona problematiche, ben note ai cittadini, delicate e di forte impatto sulla provincia, in primis l'obiettivo della gestione pubblica dei rifiuti. Su questa strada dobbiamo continuare a lavorare nel prosieguo di questa consiliatura provinciale, con gli stessi metodi di lavoro di sempre che prevedono la collaborazione e il dialogo con i cittadini che non vogliono vedersi calare dall'alto decisioni prese altrove.

All'inizio di questa nuova esperienza politica, sentendo anche forte la responsabilità di ricoprire l'incarico, voglio ringraziare dapprima il Senatore e coordinatore regionale di Forza Italia Claudio Fazzone che mostrandomi la sua vicinanza ha riposto in me la fiducia per la nomina, il Parlamentare Europeo Salvatore De Meo, il Consigliere Regionale Pino Simeone, il coordinatore provinciale Alessandro Calvi, nonché la capogruppo Giovanna Miele e tutto il gruppo consiliare provinciale. Non ultimo, i miei ringraziamenti sono rivolti al Presidente della Provincia di Latina Carlo Medici e all'ex vicepresidente Vincenzo Carnevale, dal quale raccolgo il testimone e da cui ho avuto parole di sincera vicinanza. Colgo l'occasione per ringraziare anche il capogruppo di Forza Italia ad Aprilia Fausto Lazzarini, amico fraterno e persona a me vicina da sempre, i rappresentanti delle associazioni e dei comitati, e tutti coloro che in queste ore mi stanno manifestando sostegno, augurandomi buon lavoro".