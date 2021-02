Se da una parte alcuni consiglieri comunali hanno deciso di "scaricare" la maggioranza, dall'altra c'è chi invece, appoggiando la prossima candidatura a sindaco di Carlo Medici, è pronto a fornire il proprio supporto in questi ultimi mesi di mandato. È il caso del consigliere comunale Daniela Lauretti, la quale, dopo aver preso posizione in vista delle votazioni di quest'anno, entra a far parte della "nuova" squadra di Medici con l'assegnazione da parte del sindaco di due deleghe importanti: Commercio e Artigianato.

«Ringrazio il sindaco – commenta il consigliere Daniela Lauretti – per la fiducia accordatami. Si tratta del prosieguo di un lavoro che abbiamo iniziato, insieme anche ad altri consiglieri, nei mesi scorsi per cercare di aiutare commercianti e artigiani del territorio alle prese con le nuove regole che di volta in volta sono state introdotte per arginare la pandemia da covid-19». Si tratta infatti di un periodo storico piuttosto delicato per i settori di competenza del delegato Lauretti. Il consigliere comunale ha però le idee chiare sul da farsi, chiaramente compatibilmente con i pochi mesi di mandato rimanenti.

«Vorrei – spiega Lauretti, interpellata sugli obiettivi che vorrebbe raggiungere – dare un nuovo assetto allo sportello SUAP (sportello unico attività produttive, ndr) per renderlo più efficiente. Inoltre, un altro obiettivo è quello di aprire uno sportello ad hoc per avvicinare il Comune agli imprenditori e alle attività del territorio, in modo tale da rendere più rapida la burocrazia. Lavorerò, in sinergia con altri colleghi, per valorizzare quanto fatto dai nostri commercianti e dai nostri artigiani».

Probabilmente il riassetto interno alla maggioranza non terminerà qui dato che nel corso delle ultime settimane sono state rimesse nelle mani del sindaco diverse deleghe, alcune delle quali anche piuttosto rilevanti tra cui Sanità, Ambiente, Pubblica Istruzione. Ci sarà poi da sistemare anche le composizioni e le presidenze delle commissioni consiliari, così da sostituire i componenti dimissionari.