"Con la nomina dei revisori dei conti e l'indicazione, per la presidenza, della dottoressa Barbara Sarubbo, si è evidentemente completato l'accordo politico tra Latina Bene Comune e Partito democratico. Ora che il Pd ha un referente, nel collegio dei revisori del Comune di Latina, considerato che è un familiare dell'ex consigliere comunale Omar Sarubbo oggi responsabile segreteria assessorato agricoltura e ambiente della Regione Lazio". Lo affermano in una nota congiunta i consiglieri di opposizione del Centrodestra e del Gruppo Misto a margine del Consiglio comunale odierno di Latina che ha proceduto alla nomina dei revisori dei conti dell'ente scegliendo il presidente.

"Per Damiano Coletta e Lbc la trasparenza e l'equità funzionano a fasi alterne, di solito sono sospese quando accontentano i loro interessi. - proseguono gli esponenti di minoranza - La maggioranza poteva compiere altre scelte, più trasparenti, come proposto in Consiglio dalla minoranza, Invece ha deciso di connotare la nomina del presidente come un chiaro segnale politico. Latina Bene Comune e Partito democratico sono pronte, come è evidente, a spartirsi le poltrone e il potere in questo ultimo scampolo di consiliatura.

Coletta e Lbc hanno ormai dato il benvenuto al Partito democratico in maggioranza, adottando i metodi della cosiddetta « vecchia politica », crediamo sia solo la prima cambiale politica che Latina Bene Comune ha firmato per accontentare il nuovo alleato".