Un vertice in Prefettura per affrontare la criticità emersa negli ultimi giorni: l'impennata di contagi a livello scolastico. L'aumento del numero dei positivi in alcuni istituti del capoluogo ha reso necessario un attento monitoraggio da parte della Asl, portando al blocco delle lezioni nelle classi interessate dalla diffusione del virus. La delicatezza di alcune specifiche situazioni, però, ha convinto l'azienda sanitaria che i provvedimenti finora presi potrebbero non bastare. In seconda battuta è stato richiesto un incontro con le istituzioni, prontamente convocato dal Prefetto Maurizio Falco. Stamane in Prefettura ci saranno anche il sindaco Damiano Coletta e l'assessore all'istruzione Gianmarco Proietti, oltre al responsabile del Dipartimento di Prevenzione della Asl, Antonio Sabatucci. Sono diversi gli istituti del capoluogo che presentano particolari criticità e per i quali la dad limitata solo ad alcune classi potrebbe non essere più sufficiente. Sul tavolo del Prefetto stamane finirà proprio la ricerca di una soluzione immediata, vale a dire la possibile chiusura per un determinato periodo di tempo, necessario per impedire l'ulteriore propagazione del virus. Per adesso naturalmente si tratta soltanto di ipotesi, ma il rischio chiusura è altissimo. Da fonti comunali si apprende come gli istituti del capoluogo che presentano maggiori criticità sono due licei (lo scientifico Majorana e il pedagogico Manzoni) e una secondaria di primo grado, vale a dire la Da Vinci-Rodari.