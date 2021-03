Chiudere le scuole per permettere ai docenti di effettuare il vaccino. E' questa la proposta, in sintesi, di Nicolezza Zuliani, consigliere comunale di Latina: "Proprio così: un docente in quarantena deve disdire la propria prenotazione e prenotare nuovamente rimandando il momento tanto atteso - scrive nella nota Zuliani - Ed è possibile che vedano allontanarsi il giorno del vaccino sempre di più a causa delle numerose quarantene che si stanno moltiplicando nelle nostre scuole. Sono moltissimi i docenti "intrappolati" in questo circolo vizioso: prenotazione vaccino, quarantena, disdire la prenotazione, riprenotare il vaccino, nuova quarantena... In un momento così delicato che vede la campagna vaccinale interessare proprio i docenti di tutte le scuole di ogni ordine grado si rischia di vanificare l'obiettivo proprio della copertura di questa categoria così esposta. Altre categorie non sono sottoposte a così tante quarantene nonostante abbiano il medesimo grado di esposizione al pubblico. Le quarantene nelle scuole si stanno moltiplicando, e ci sono docenti che sono stati sottoposti a quarantena fino a quattro volte. Mantenere le scuole ancora aperte con le varianti del virus più contagiose, con classi che frequentano a singhiozzo e docenti immobilizzati con la prospettiva di non vaccinarsi significa mettere a serio rischio la campagna vaccinale degli insegnanti.

Sarebbe opportuno chiudere le scuole fino ad aver garantita la completa copertura vaccinale a tutti gli insegnanti".