Le elezioni comunali vanno verso lo slittamento al 10-11 ottobre. Nella giornata di domani il Consiglio dei ministri dovrebbe varare il decreto legge che rinvia le consultazioni previste a primavera.

Il peggioramento della pandemia da coronavirus potrebbe portare presto, già la settimana prossima, ad un inasprimento delle misure di contenimento, e dunque non è possibile, nell'analisi del Governo, far svolgere la campagna elettorale in questa condizione. Oltretutto, nelle prossime settimane, entra nel vivo la parte più importante della campagna vaccinale.

Dunque il voto slitta. La data dovrebbe essere quella del 10-11 ottobre con un election day che metterà insieme le amministrative e le regionali in Calabria. Dunque per gli 11 comuni pontini al voto (Latina. Cisterna, Formia, Priverno, Minturno, Pontinia, Sperlonga, Itri, Norma, Castelforte e Roccasecca dei Volsci) ci sarà una proproga fino a ottobre per le attuali amministrazioni o commissariamenti.