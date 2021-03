E' stata presentata questa mattina la nuova giunta Zingaretti, nata dall'accordo siglato tra il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle. Per i grillini entrano nella squadra, come ampiamente previsto, Roberta Lombardi e Valentina Corrado.

Oggi il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha presentato la nuova giunta nata dall'accordo programmatico all'interno del Consiglio Regionale del Lazio.

Un accordo basato sul programma "Prima di tutto la salute e il lavoro" scritto per portare a termine la legislatura attraverso nuove azioni e nuovi impegni: un nuovo programma modulato per far fronte alla crisi pandemica e alle richieste di imprese, famiglie e lavoratori della nostra Regione

"Una giunta nuova, figlia di un accordo programmatico all'interno del consiglio programmatico del Lazio, che ha dei motivi molto semplici: siamo convinti che l'Italia, la nostra regione, la nostra comunità ora abbia bisogno di affrontare alcune grandi emergenze: fermare la pandemia con misure di contenimento e correndo nella campagna vaccinale.

Accanto agli aspetti sanitari c'è l'urgenza sociale e del lavoro: abbiamo davanti la grande sfida di ricostruire la fiducia. Insieme abbiamo avuto la passione e il coraggio di provare a realizzare questa unità, tutti abbiamo fatto un passo in avanti e abbiamo deciso di occuparci del bene comune in maniera più seria per lo sviluppo e l'innovazione. Oltre a tutte le forze è un fatto politico nuovo, con movimento 5 stelle è un accordo alla luce del sole, dopo mesi di dura opposizione, ma anche di confronto nel merito dei contenuti.

Oggi diamo vita a una nuova maggioranza e credo il risultato sia quello di una politica più credibile e di un Lazio più forte. Mai la Regione ha avuto la stessa figura del presidente per due volte consecutive e per la prima volta due squadre si uniscono per lavorare per il bene comune della comunità. Il segno che la politica, se vuole, può avvicinarsi per risolvere problemi persone" - il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, presentando alla stampa la nuova giunta.

La nuova Giunta è così composta:

- Daniele Leodori - Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi

- Alessandra Troncarelli - Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (azienda pubblica di servizi alla persona)

- Enrica Onorati – Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità

- Claudio Di Berardino – Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale

- Paolo Orneli – Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start - Up e Innovazione

- Alessio D'Amato - Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria

- Mauro Alessandri - Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità

- Massimiliano Valeriani - Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, Smaltimento e Recupero

- Valentina Corrado - Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa

- Roberta Lombardi - Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi)