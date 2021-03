In occasione della festa del papà, nella giornata di venerdì 19 marzo alle ore 16.30 Fratelli d'Italia Latina sarà presente in Piazza della Libertà, di fronte la Prefettura, con un flash mob per ribadire la contrarietà alla definizione di genitore 1 o 2 in luogo a quella di padre e madre.

Fratelli d'Italia ritiene infatti che tale richiesta sia figlia di un'ideologia volta a minare il riconoscimento, valore e ruolo della famiglia naturale con danno per i minori ed i loro diritti. Fratelli d'Italia si è sempre battuta per impedire che il capriccio degli adulti comprometta il bene dei bambini i quali hanno bisogno di un padre e di una madre, perno dell'unica famiglia costituzionalmente riconosciuta.

"Il flash mob a Latina si terrà contestualmente anche in altre città d'Italia - spiega il coordinatore provinciale sen. Nicola Calandrini - Fratelli d'Italia chiede al Governo un atto di discontinuità con quello precedente che già stava dando seguito alla sostituzione della dicitura nei documenti di identità".

La manifestazione, autorizzata dalla Questura, avverrà garantendo il rispetto del distanziamento e delle norme anti-Covid.