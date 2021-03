A rendere ufficiale la nascita del gruppo trasversale in vista delle prossime elezioni amministrative a Formia era stato qualche mese fa uno degli attori del progetto Maurizio Costa, sostenendo di essere affiancato in questo percorso dall'ex sindaco Sandro Bartolomeo, con uno sguardo rivolto alla Lega. Da allora è stato un susseguirsi di prese di posizioni, in parte contrarie. In primis il movimento Art UNO Formia. Dubbi anche dall'interno del Partito democratico. Anche nel centrodestra si sono registrati degli appelli all'unità e soprattutto un richiamo alla Lega.

Ora arriva l'ufficialità di un percorso trasversale anche da parte dell'ex sindaco Sandro Bartolomeo, da noi intervistato. Come è nata questa idea?

Il progetto nasce da una convinzione: i due schieramenti di centrodestra e di centrosinistra da soli non hanno forza e qualità per esprimere un progetto vincente ed utile. Sono convinto che solo mettendo insieme posizioni diverse, raccordate con un programma condiviso, sia possibile una svolta.

Non pensa, invece, che anime diverse possano creare difficoltà ad una coalizione, vista anche l'esperienza del passato?

Stiamo parlando di una situazione diversa. Nel passato c'era una coalizione (quella del centrosinistra) alla quale si sono aggiunti altri. In questo nuovo percorso, invece, sono forze diverse che stanno insieme sulla base di un programma e non singoli che si aggiungono. E' un accordo tra forze e proprio per questo sarà più duraturo.



Una parte del suo stesso partito ha già manifestato dei dubbi su questo gruppo trasversale. Potrebbe verificarsi una spaccatura in vista del voto?

E' in atto una discussione all'interno del partito. Siamo ancora agli inizi ed il confronto andrà avanti. Comunque sono convinto che non ci sarà alcuna spaccatura.

Chi sono al momento gli autori di questo gruppo trasversale?

Siamo parlando con tutti dalla Lega all'Udc e sono fermamente convinto che chi sta aderendo in questa fase continuerà ad esserci fino alla fine. Questo chiaramente non significa che non potranno entrare in futuro altre forze politiche o del mondo economico-sociale.



Già si fanno nomi di candidati sindaco. E' il caso della Lega che ha proposto o Amato La Mura o Nicola Riccardelli.

Per il momento la candidatura a sindaco non è la priorità, sicuramente non si accetteranno imposizioni. Il nome dovrà essere condiviso.

E' possibile un Sandro Bartolomeo candidato sindaco?

Io sono al di fuori, non ho obiettivi personali e sto cercando solo di far crescere un progetto in cui credo molto.