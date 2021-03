"Penso che questa esperienza amministrativa debba finire qui. Andare avanti nonostante le defezioni non ha nessun senso e non porterebbe da nessuna parte, soprattutto in un momento come questo. Il paese ha bisogno di una maggioranza solida, compatta e convinta che oggi, ma già da qualche tempo, non mi pare ci sia. Le mie dimissioni diventerebbero irrevocabili solo tra 20 giorni e sarebbero 20 giorni di incertezza, di pressioni finalizzate a farmi cambiare idea e di stallo amministrativo. E' per questo che invito tutti i consiglieri in carica, di maggioranza e di minoranza a rassegnare le proprie dimissioni, insieme alle mie e contemporaneamente così che, in modo immediato, si determinerà lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario".

Queste le parole del sindaco Sergio Di Raimo in una nota appena protocollata in Comune.