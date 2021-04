Il sindaco di Latina Damiano Coletta sbarca su Facebook. A pochi mesi dalla scadenza del mandato e dunque dall'inizio della campagna elettorale, Coletta crea un profilo personale e una pagina Facebook attraverso i quali mantenere il contatto con amici e cittadini.

"Oggi per me inizia una nuova avventura su questa pagina Facebook - scrive nel suo primo post, Coletta - un ulteriore strumento per dialogare con la città, scambiarci opinioni e, perché no, ricevere qualche suggerimento o, se c'è qualcosa che non vi piace, anche qualche critica. Il dialogo e il confronto sono il sale di ogni democrazia, l'importante è utilizzare sempre toni civili, rispettare le persone e usare la buona educazione".