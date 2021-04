"Il Recovery Plan è un'opportunità da non perdere e per questo bisogna fare squadra. Ho pertanto scritto al sindaco di Latina Damiano Coletta per ribadirgli la mia disponibilità a dare un contributo per quello che è il ruolo che svolgo nella V Commissione Bilancio del Senato, che a breve potrà esaminare il PNRR". Lo dichiara il consigliere comunale di Fratelli d'Italia sen. Nicola Calandrini

Trovo positiva l'iniziativa di avviare confronti costruttivi con le realtà che compongono il tessuto economico e sociale della città, un ciclo di appuntamenti denominato "Next Generation Latina". Ma il tempo stringe, e se non si fa in fretta si rischia che ogni progetto resti solo sulla carta.

Il sindaco Coletta sa che può contare su di me, sono a disposizione della mia comunità e della mia città per poter fare quanto il mio ruolo consente. Latina come tutta Italia è stremata dalla crisi economica innescata dal Coronavirus, ma con i fondi europei, se ben spesi, si può ripartire. Su questo non esistono bandiere di partito e differenze politiche che tengano, dobbiamo avere tutti come obiettivo comune quello di migliorare la città e cogliere un'occasione irripetibile per essa".