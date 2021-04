"Ho notato con piacere che Coletta e Latina Bene Comune hanno riscoperto, alla vigilia della campagna elettorale, che a Latina esistono anche i borghi e le periferie. Un calendario di incontri programmati proprio in questa fase, in perfetto stile da vecchia politica, quando l'importanza dei borghi veniva scoperta solo alla vigilia del voto, per poi dimenticarsi per i successivi cinque anni delle periferie. Nel corso dell'amministrazione Lbc siamo stati noi dall'opposizione a tenere viva la voce dei borghi, come testimoniano esempi recenti quanti la battaglia contro la discarica a Borgo san Michele o la vicenda della scuola di Borgo Faiti". Lo afferma in una nota la consigliera comunale Giovanna Miele (Laboratorio Identità Futuro).

"I Borghi sono una parte essenziale e centrale della città. Ma negli anni vengono considerate una entità a parte. Dobbiamo iniziare a parlare dei borghi ricomprendendoli sempre nel discorso più ampio della città. Nella pianificazione urbanistica come nella pianificazione dei servizi da indirizzare. Coletta in questi anni non ha fatto nulla di questo. Andare ora a chiedere quali sono le priorità è un discorso senza senso. Del resto che ci sia un gap di capacità politica in Lbc è stato evidente dalla vicenda della discarica: la maggioranza e il suo leader Coletta hanno avuto bisogno del sostegno di un tecnico per capire quello che la politica aveva intuito subito, ossia che quell'area non era idonea a ospitare una discarica. La futura amministrazione dovrà tenere presente che i borghi vanno considerati città e non una cosa a parte. Tra l'altro, dopo aver trascorso oltre un anno ormai a celebrare Consigli comunali in videoconferenza, mi piacerebbe che la futura amministrazione valuti la possibilità di svolgere nei primi mesi delle sedute di Consiglio itineranti, nei Borghi della città, così da dare modo anche ai cittadini di quelle zone di riappropriarsi della politica, quella che veramente vuole il bene della città".