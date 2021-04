Il Sindaco di Roccagorga Nancy Piccaro, ha inviato diverse note ad UniCredit al fine di porre l'attenzione sulla situazione incresciosa che si sta verificando nel paese di Roccagorga a seguito della diffusione della notizia di chiusura della filiale UniCredit esistente da anni nel nostro paese.

"La notizia, infatti, ha colpito molto la comunità che mi onoro di rappresentare – afferma il sindaco - in quanto nel nostro territorio esiste una unica filiale bancaria a cui afferiscono anche utenti di paesi vicini pertanto la sua chiusura non rappresenterebbe solo un disagio per tutti i miei concittadini che si vedrebbero così costretti ad una sorta di "pendolarismo" legato a necessità riguardanti qualsiasi tipo di operazioni bancaria, ma altresì questa situazione determinerebbe un depauperamento del tessuto sociale proprio per quella funzione sociale che la filiale bancaria esercita in una piccola comunità. Mi sono permessa di far notare altresì che, a seguito di chiusura di altre filiali più piccole avvenute negli ultimi anni, il processo involutivo probabilmente non ricadrà soltanto sulle piccole comunità le cui filiali sono oggetto di razionalizzazione, ma ad una visione più ampia appare chiaro che nel giro di poco tempo potrebbe verificarsi anche una razionalizzazione delle risorse umane in generale, in virtù di queste continue chiusure di filiali. Questo potrebbe comportare una riduzione di tutta la potenzialità della banca stessa che vedrebbe così impoverito il suo capitale umano portatore di quei valori di accoglienza, sicurezza e affidabilità che fanno di una buona Banca un luogo di riferimento sicuro per un cittadino, soprattutto se risparmiatore".

"Pur comprendendo le logiche di razionalizzazione aziendale – continua il primo c cittadino di Roccagorga - ho chiesto ripetutamente di rivalutare, e far rivalutare, la decisione di chiudere la filiale di Roccagorga o almeno di sostituire la filiale stessa con l'installazione di un'area self per versamenti ed operazioni varie nonché il mantenimento del bancomat al fine di rendere un servizio minimo alla comunità di Roccagorga che per tanti anni si è affidata all'Unicredit. Purtroppo sappiamo bene come, nell'ottica aziendale, le decisioni sono dettate da meri conti economici e che molte altre comunità intorno a noi hanno subito le chiusure di filiali UniCredit e già si ha il sentore che altre filiali subiranno la stessa sorte. Questa nota inviata già nelle settimane precedenti e reiterata anche questa settimana purtroppo è ancora senza risposta. Fa sorridere che la minoranza Pd di Roccagorga voglia imputare alla politica la chiusura di una filiale bancaria, allora ci spiegassero perché negli ultimi tempi sono state chiuse filiali a Maenza, Cori, Bassiano e Sezze scalo senza che la politica sia riuscita ad impedirlo. Quello che appare chiaro a di tutti è l'assoluta strumentalità di alcune posizioni della minoranza, usate a scopo demagogico solo per gettare fumo negli occhi delle persone. Ma i cittadini ormai hanno capito da tempo queste dinamiche e sanno ragionare con la propria testa, sono stanchi delle chiacchiere che hanno sentito per anni ed hanno democraticamente scelto, bocciandoli sonoramente", conclude il sindaco Piccaro.