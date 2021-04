Si è riunito questa mattina il Consiglio provinciale per formalizzare la decadenza dalla carica di consigliere provinciale di Rita Palombi in seguito allo scioglimento del Consiglio comunale di Sezze del quale faceva parte in rappresentanza delle Liste civiche pontine.

L'assise ha quindi convalidato l'ingresso nell'assise di Maria Grazia Vittoriano, candidata con la stessa formazione per il Comune di Aprilia. Alla neo consigliera sono andati gli auguri di benvenuto e buon lavoro del presidente Carlo Medici e dell'intero Consiglio. "Per me è un onore sedere su questi banchi – ha sottolineato la Vittoriano nel suo breve intervento – questo è indubbiamente un periodo difficile per tutti che richiede da parte di noi amministratori grande attenzione. Questo sarà il mio impegno come consigliere provinciale".

"Vorrei cogliere l'occasione innanzitutto per ringraziare Rita per la preziosa collaborazione avviata in questi anni all'interno del gruppo delle Civiche Pontine - ha dichiarato il sindaco di Aprilia, Antonio Terra - Il suo contributo politico e l'intesa che abbiamo saputo rafforzare anche a livello personale sono una risorsa che sono convinto che saprà portare frutto. Sono certo che Rita sarà protagonista (vincente) anche del futuro della sua Città, Sezze. A lei va il mio grande in bocca al lupo per le prossime elezioni amministrative. Al tempo stesso, rivolgo un caloroso benvenuto a Maria Grazia, che è consigliera ad Aprilia, stimata professionista, giovane e mamma. Con una punta di orgoglio oggi l'ho accompagnata alla sua prima riunione nella nuova veste. Sono certo che, come consigliera provinciale, saprà fare molto per la nostra Città e per l'intero territorio.