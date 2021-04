"Sulle cartelle esattoriali il governo continua ad andare avanti a suon di proroghe degli invii, senza affrontare concretamente il problema. Per Fratelli d'Italia la soluzione non può limitarsi allo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro accumulati nel periodo 2000-2010, come previsto dal DL Sostegni, crediti datati che nella maggior parte dei casi erano inesigibili. Né tantomeno si può pensare ad un condono". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, capogruppo nella Commissione Bilancio

La proposta di Fratelli d'Italia è ristrutturare il debito del contribuente con il fisco, cosa che porterebbe vantaggi ad entrambi. Una delle possibili soluzioni che abbiamo inserito come emendamento al dl Sostegni prevede di calcolare il debito complessivo che il contribuente titolare di partita IVA ha accumulato, e dilazionare il pagamento fino a 120 rate, a partire dal gennaio 2022 eliminando sanzioni ed interessi. In questo modo lo Stato si garantirebbe le entrate, e il contribuente potrebbe ripagare il debito senza sentirsi schiacciato. In questo momento di crisi Fratelli d'Italia ribadisce che c'è bisogno di un fisco amico e non di un fisco tiranno, in particolare verso le imprese che tanto hanno sofferto in questi mesi di restrizioni e chiusure. Vediamo se il governo vorrà ascoltarci o se andrà avanti con l'ennesima proroga che è solo un tampone non risolutivo della questione".