"Alla prova dei fatti abbiamo visto che l'amministrazione comunale si è fatta trovare impreparata alla mole di pratiche arrivate per l'ottenimento dell'Ecobonus edilizio". Così, in una nota, il consigliere comunale di Laboratorio Identità Futuro, Giovanna Miele.

"C'è un record di richieste da parte dei cittadini che hanno necessità di acquisire una serie di atti per poter presentare le richieste. Più volte avevamo sollevato il problema di una carenza di personale all'interno dell'ufficio edilizia e urbanistica del Comune di Latina. Ma a quanto pare l'amministrazione Coletta non ha interesse ad andare incontro alle esigenze dei cittadini. Un danno enorme quello che si sta arrecando sia ai professionisti, come architetti e geometri che richiedono la documentazione per il bonus edilizio e per i cittadini che vorrebbero effettuare gli interventi ma che rischiano di non fare in tempo in quanto dal Comune non arrivano i documenti necessari. Anche questo è un effetto della scelta di Coletta e Latina Bene Comune di penalizzare il settore Urbanistica, costantemente ignorato e depotenziato da parte dell'amministrazione. In cinque anni non abbiamo visto un passo avanti sulla pianificazione della città e la situazione in cui versa l'ufficio preposto è emblematica. Dovrà essere impegno prioritario della prossima amministrazione ripartire proprio dagli uffici, dal loro potenziamento, da un perfezionamento dei servizi offerti ai cittadini, che devono diventare più celeri ed efficienti. Per fare questo, serve più personale. Si può fare, basta volerlo fare".