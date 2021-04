''Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, preferisce tacere sulla richiesta di commissariamento della Regione Lazio per la gestione rifiuti? Anche i Sindaci di Frosinone, Viterbo e Civitavecchia, ben due colleghi di capoluoghi di provincia vittime dell'ultima ordinanza sui rifiuti, hanno alzato la voce contro il presidente Nicola Zingaretti, rivolgendo un appello alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero all'Ambiente''. Lo chiede il consigliere comunale di Latina della Lega e il membro della commissione Ambiente, Vincenzo Valletta.

La nota a cui fa riferimento il leghista è quella che vede i tre sindaci - Ottaviani, Arena e Tedesco, definire "il modello del trasferimento di rifiuti di Roma, voluto dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, non più accettabile sia per il rispetto dell'autosufficienza dei territori sia per la salvaguardia della salute dei cittadini, costretti a subire un'emissione spropositata di polveri sottili come ha certificato anche l'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale (Acos)". Per questo i tre sindaci ritengono opportuno che "sia l'Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio si attivino nelle sedi competenti non solo per richiamare alle proprie responsabilità la Regione Lazio, la cui emergenza rifiuti è ingigantita dalla chiusura dal 1 ottobre 2013 della discarica di Malagrotta senza un'alternativa a svantaggio delle province del Lazio, ma anche per affidare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti ad un commissario ad acta, colmando così una crisi impiantistica che persevera da anni. Un appello che proviene da una cultura di governo e da una responsabilità istituzionale che però non può certo continuare all'infinito".

Conclude Valletta: ''Il primo cittadino dovrebbe scendere in campo, mettersi in prima linea, chiamare a raccolta gli abitanti e denunciare questo scellerato e pericoloso sistema di gestione dei rifiuti, che aumenta, inoltre, l'emissione delle polveri sottili con il trasferimento dei rifiuti e dei residui di trattamento da una provincia ad un'altra. Insomma, il Sindaco non è capace da un lato di assumersi le responsabilità e dall'altro di concretizzare una cultura di governo per risolvere l'emergenza rifiuti insieme al presidente della Provincia, Carlo Medici. Entrambi criticati dall'assessore regionale Massimiliano Valeriani, al quale gli avrebbero dovuto ricordare il fallimento della giunta Zingaretti e il commissariamento del Tar del Lazio per l'individuazione della discarica nell'Ato di Latina''.