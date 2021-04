"Con la bocciatura dell'ordine del giorno proposto da Giorgia Meloni per chiedere al governo di valutare l'opportunità per i ristoranti di restare aperti fino alle 24, la maggioranza si dimostra distante dalla realtà". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini.

"A cosa serve tenere e i ristoranti aperti la sera se gli orari non permettono di consumare la cena? Il coprifuoco voluto dal governo e mantenuto dal Parlamento è una misura liberticida che non solo a detta della scienza non contrasta la pandemia, ma colpisce duramente settori economici già allo stremo. Dispiace che si sia persa un'occasione per far ripartire il paese dopo mesi di chiusure e restrizioni. Auspichiamo che ora il governo valuti la possibilità al più presto di rivedere questa misura perché mantenere il coprifuoco, come ipotizzato, fino al 31 di luglio, vorrebbe dire imprimere un colpo micidiale a quei settori che attendevano l'estate per sperare di rimettersi in piedi".