Dopo la pausa necessaria per il rispetto delle norme anti covid e delle restrizioni imposte dalla divisione in zone, Fratelli d'Italia provincia di Latina riprende il giro dei territori alla presenza del coordinatore provinciale senatore Nicola Calandrini.

Il primo appuntamento è domani a Sezze, sabato 1 maggio, con un gazebo che sarà allestito dalle 9.00 alle 13.00 presso la zona Anfiteatro.

"Ci tenevo particolarmente a riprendere questo appuntamento con i gazebo in piazza - spiega il senatore Nicola Calandrini - un ciclo di incontri che avevamo inaugurato la scorsa estate e che poi con la ripresa della pandemia abbiamo dovuto interrompere. Questi incontri sono occasione non solo per raccogliere tesseramenti, ma per dimostrare di essere sempre presenti sui territori, pronti a parlare e a confrontarci con i cittadini. Ripartiamo da Sezze, che ha visto la fine anticipata dell'amministrazione PD e dove ci attende un interessante confronto elettorale. Ma il giro della provincia di Latina non si limiterà ai comuni che vanno al voto, né tantomeno a quelli più grandi. Abbiamo già in programma appuntamenti a Spigno Saturnia, Priverno, San Felice Circeo, Cori e Cisterna, e a questi vorremmo aggiungerne altri. Come Fratelli d'Italia - conclude il senatore Calandrini - crediamo che la base per una crescita vera del partito sia il radicamento nei territori, anche nelle ‘periferie' e non solo durante i periodi di campagna elettorale".