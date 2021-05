Il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del sottosegretario all'Economia, il leghista pontino Claudio Durigon. Una mossa che rischia di creare l'ennesimo incidente in maggioranza, in quanto il Movimento 5 Stelle e la Lega governano insieme a sostegno del premier Mario Draghi.

M5S ha depositato alla Camera una mozione per la revoca della nomina nei confronti del sottosegretario all'Economia, Claudio Durigon. Lo annunciano in una nota Elisa Tripodi e Cosimo Adelizzi, vice presidenti del Comitato direttivo del Movimento alla Camera e primi firmatari del documento depositato, scrivono in una nota, mercoledi' scorso.

"Il tempo dell'attesa - aggiungono - e' terminato. Ormai sono trascorsi otto giorni dall'inchiesta di 'Fanpage' - che ci ha permesso di scoprire il lato 'non istituzionale' di Claudio Durigon e ancora non sono arrivate ne' le scuse, ne' parole di giustificazione da parte sua o da rappresentanti della Lega'. Secondo i due parlamentari, che si riferiscono alle indiscrezioni di stampa relative all'inchiesta sui bilanci del partito, 'le frasi pronunciate da Durigon non possono cadere nel dimenticatoio perche' sono di una gravita' assoluta e perche' rischiano di gettare discredito sulle donne e sugli uomini della Guardia di Finanza, che invece vanno tutelati".