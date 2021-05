"E' davvero una grande soddisfazione apprendere che quest'anno le nostre spiagge hanno guadagnato complessivamente nove bandiere blu, due in più rispetto al 2020. A Latina, Gaeta, Ventotene, Sperlonga, Terracina, San Felice Circeo e Sabaudia si sono aggiunti infatti i litorali di Fondi e Minturno". Queste le parole del presidente della Provincia di Latina Carlo Medici sui riconoscimenti assegnati ai Comuni pontini. "Siamo orgogliosi del nostro territorio – commenta Medici - e di ciò che offre dal punto di vista non soltanto ambientale e paesaggistico, doti indiscusse, ma anche sul fronte dei servizi a coloro che vogliono scegliere una spiaggia pontina. La bandiera blu infatti è un riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education alle località costiere europee che viene assegnato sulla base di ben 33 criteri precisi e rigorosi: i litorali devono rispondere a requisiti di qualità relativi alle acque di balneazione, al servizio offerto, alla conservazione della biodiversità degli ecosistemi marini, alla pulizia delle spiagge, alla presenza di servizi igienici e spogliatoi in perfette condizioni e ancora alle attrezzature di salvataggio e all'accesso e ai servizi per i disabili. Il fatto che nove Comuni pontini – conclude - possano fregiarsi di questo ‘marchio di qualità' dimostra ancora una volta l'enorme potenziale di questo territorio e rappresenta un segnale positivo dopo un anno di restrizioni dovute al Covid, con la speranza che in molti scelgano per la stagione estiva alle porte le nostre spiagge".