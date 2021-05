Cambiamo! continua a crescere in provincia di Latina, anche grazie ai tanti giovani che si sono avvicinati ed iscritti in queste settimane al movimento di Giovanni Toti. Una crescita che è motivo di soddisfazione in primo luogo per la Senatrice Marinella Pacifico, Responsabile delle politiche giovanili della Provincia di Latina, che sta lavorando con impegno sul territorio pontino per ridurre sempre più la distanza tra i giovani e la politica locale e nazionale.

«Abbiamo incontrato in questi giorni - spiega la Senatrice Pacifico - decine e decine di ragazzi che hanno aderito con entusiasmo e partecipazione al nostro progetto e presto organizzeremo anche un appuntamento provinciale per costruire insieme una piattaforma programmatica tutta rivolta al mondo giovanile. Stiamo lavorando su diversi temi che riguardano proprio il mondo dei giovani: dalle politiche di inserimento nel mondo del lavoro, alla formazione, alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, senza trascurare il tempo libero, gli spazi di aggregazione e le opportunità di scambi culturali.

Il mondo giovanile della nostra provincia - prosegue la Senatrice Pacifico - è un bacino importante di energie e talenti che devono poter trovare ascolto da parte delle forze politiche e terreno di confronto nelle istituzioni a tutti i livelli. Cambiamo! sta lavorando proprio in questa direzione, coinvolgendo sempre di più i giovani della nostra provincia per dare voce alle decine e decine ragazzi che in queste settimane hanno scelto di impegnarsi nel nostro movimento, ma anche ai tanti, e sono la maggior parte, che ancora guardano purtroppo alla politica con diffidenza e sfiducia».