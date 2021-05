«Vincenzo, candidati». Le associazioni aderenti a Voler Bene a Latina, formate da esponenti dei principali borghi del capoluogo, lanciano un appello all'ex sindaco Vincenzo Zaccheo affinché torni in campo, si metta in gioco nuovamente «per il bene della città». Insomma, Latina, a loro dire, ha ancora bisogno di Vincenzo Zaccheo, l'unico «a cui si possono affidare i progetti di investimento e rilancio del Recovery fund».

La premessa delle associazioni è questa: «Quello delle prossime elezioni amministrative è un appuntamento al quale Latina non può arrivare impreparata, snodo cruciale per il suo futuro. Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito all'avvicendarsi di amministrazioni differenti per indirizzo politico, ma uguali per incapacità e prive di un modello di visione della città all'altezza delle sue potenzialità». Per questo, dicono, «dopo dieci anni di incapacità, torni la Politica, fatta di passione e impegno del fare per questa città. Semplicemente torni l'amore per Latina e i suoi Borghi».

Poi, nella loro nota, si fanno ancora più espliciti: «come Coordinamento dei Comitati aderenti a "Voler bene a Latina", chiediamo a Vincenzo Zaccheo di impegnarsi, con lo spirito di servizio e di abnegazione che lo caratterizzano, per la sua e per la nostra città con i suoi borghi. Lo facciamo perché Vincenzo Zaccheo ha da sempre avuto a cuore Latina e i Borghi, con una visione che li potesse proiettare oltre i confini di piccola provincia nei quali è stata relegata in questi ultimi dieci anni. Il nostro vuole essere un appello perché si riesca ad imprimere a Latina un nuovo slancio capace di renderla, dopo la città metropolitana di Roma Capitale, la prima città del Lazio. Vogliamo che, sotto la guida di Vincenzo Zaccheo, Latina e i Borghi sappiano beneficiare del "Recovery Plan" destinato ai Comuni per opere infrastrutturali, mobilità, rigenerazione urbana, efficientamento e sicurezza. Tra le piccole opere, la più grande che vogliamo è la cura della città e dei borghi: igiene urbana, verde e decoro di piazze, parchi, giardini, litorale e paesaggi urbani».

Il tutto con lo sguardo rivolto al futuro, ai cento anni che Latina compirà nel 2032. «Vogliamo una Latina la cui proiezione di futuro abbia un nome: "Latina 100", missione dedicata al centenario (1932-2032), non solo ricordo e celebrazioni, ma realizzazione di opere materiali ed immateriali nei settori della cultura, delle arti, del patrimonio architettonico e della valorizzazione turistica della città e del suo splendido territorio. Per questa affascinante sfida, chiediamo quindi a Vincenzo Zaccheo che, il suo impegno, la sua esperienza amministrativa e la sua passione siano dedicati ad un solo obiettivo: voler bene a Latina e ai suoi Borghi».