"Il convegno organizzato dal Laborario Identità Futuro e incentrato sul mondo della scuola ha dato la possibilità di far luce su aspetti spesso sottovalutati o poco considerati". Lo afferma il consigliere comunale Giovanna Miele (Laboratorio Identità Futuro)

"Tra questi certamente ricade il reclutamento dei docenti e del personale scolastico in generale, rispetto a cui molto importante ed esplicativo è stato l'intervento del senatore della Lega Mario Pittoni, responsabile Scuola del Carroccio e vicepresidente della Commissione Cultura al Senato. Pittoni ha illustrato i contenuti del disegno di legge che potrebbe risolvere il problema del reclutamento, ma che non viene ancora approvato a causa di profonde resistenze da parte del Movimento 5 Stelle, che continua a ripetere che nel mondo della scuola italiana, rispetto al reclutamento dei docenti, funziona tutto. Una vera mistificazione. La proposta illustrata da Pittoni sono sicura vada sostenuta a illustrata ovunque e siamo lieti che il senatore abbia fatto questo intervento proprio a Latina. In sostanza, il senatore sostiene che a costo zero è possibile assumere già adesso 60 mila insegnanti che vadano a coprire posti vacanti e disponibili già finanziati. Altrettanti si possono ottenere investendo sul potenziamento dell'organico di diritto, andando a risolvere storiche criticità in particolare nel sostegno a ragazzi con difficoltà. In pratica intervenendo sull'organico delle supplenze. Il problema è che il tempo stringe, siamo ormai in estate e settembre è dietro l'angolo. Si corre il rischio concreto di non arrivare in tempo. Questo progetto legislativo, è bene sottolinearlo, andrebbe a risolvere non solo la piaga storica del precariato nella scuola, ma darebbe ossigeno all'intero comparto degli insegnanti di sostegno per i ragazzi disabili, che sono quelli che maggiormente hanno pagato, in questi mesi di pandemia, la didattica a distanza. Come Laboratorio identità Futuro sosteniamo la proposta del senatore Mario Pittoni e ci auguriamo che il Governo, in tempi brevi, arrivi a una decisione per salvare il mondo della scuola e i suoi lavoratori".