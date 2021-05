Continua l'attività di tesseramento sul territorio di Cisterna per tutti i fine settimana del mese di maggio da parte di Fratelli d'Italia. Il coordinatore di Fdi Cisterna, Vittorio Sambucci, annuncia una vera e propria "discesa in campo" sul territorio del gruppo degli attivisti del partito di Giorgia Meloni.

Il calendario del fine settimana prevede l'allestimento del consueto gazebo per la raccolta dei tesseramenti nel centro della città, in Corso della Repubblica, adiacente l'ex Municipio, sabato 15 maggio dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e domenica 16 maggio dalle ore 09.30 alle 13.00.

"Ripartiamo dal tesseramento in quanto Cisterna rappresenta un importante elettorato nell'ambito del centrodestra, in particolare modo per Fratelli d'Italia - spiega il coordinatore comunale Sambucci -. Siamo tra le prime forze politiche nel nostro territorio e per noi questo è un obiettivo da difendere, sia per le prossime elezioni amministrative che in chiave nazionale. I gazebo sono inoltre occasione di incontri e nuove conoscenze di chi si avvicina per esporre i problemi del territorio. Siamo orgogliosi dei risultati che la nostra leader nazionale sta raggiungendo di giorno in giorno, è il risultato di un impegno continuo che ha le radici in ogni comune d'Italia, come sta accadendo anche qui a Cisterna di Latina. Tutto questo ci spinge a fare di più e ad essere costantemente presenti nella nostra città, in mezzo alla gente. La politica fatta nel chiuso dei palazzi non ci appartiene".