Vincenzo Zaccheo torna in pista. L'ex sindaco ha risposto questa mattina in conferenza stampa all'appello lanciato da 12 associazioni riunite sotto le insegne di Voler Bene a Latina. "Sono a disposizione, parto con queste associazioni ma sono aperto al confronto con tutti, senza distinzioni". L'obiettivo, ovviamente, è al Centrodestra, che ancora non ha trovano un candidato sindaco e ora, con Zaccheo in campo, qualche problema strategico rischia di averlo.

L'ex sindaco Zaccheo, al Victoria Palace, ha risposto positivamente all'appello lanciato dalle associazioni di Voler Bene a Latina. "Sono lusingato dall'appello fatto dalle associazioni, ma non solo. Ci sono anche donne e uomini della città che mi invitano a tornare a lavorare per Latina. Per questo dico ai giovani e alla mia comunità che io ci sono. Non ho un partito perché il mio partito è la mia città e i cittadini che ogni giorno incontro".

Sui rapporti col centrodestra, Zaccheo ha ricordato l'appello al suo impegno lanciatogli nel 2018 da Giorgia Meloni: "Mi chiese di impegnarmi per riunire il Centrodestra e lo feci". E poi ha ricordato i contatti con Claudio Durigon della Lega. Insomma Zaccheo è in campo, ora sta al centrodestra fare le proprie scelte.