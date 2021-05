Il candidato sindaco del Centrodestra è stato il tema al centro del confronto di venerdì pomeriggio a Roma, tra i rappresentanti di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Cambiamo e Udc. "Tutte le forze convergono sia sull'esigenza di affrontare unite le urne, sia di trovare personalita' autorevoli e competenti provenienti tanto dalla societa' civile che politica, allo scopo di restituire a Roma e al Lazio una guida politica all'altezza delle esigenze dei cittadini", si legge in una nota del centrodestra laziale.

Al tavolo erano presenti, tra gli altri, Claudio Durigon, Paolo Trancassini, Claudio Fazzone e Marinella Pacifico. "Le esperienze amministrative fallimentari di Pd e M5S richiedono una svolta netta: per questo stiamo lavorando in maniera sinergica e coesa allo scopo di convergere su un nome che sia garanzia di quel rilancio che i territori si aspettano" dichiarano in una nota Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, UDC, e Cambiamo!.

Per quanto riguarda Latina la sensazione è che ormai ci si avvii a valutare i nomi espressi dai partiti locali e legati alle classi dirigenti politiche del capoluogo pontino. E' probabile che il nome del candidato sindaco emerga tra quelli oggi seduti in Consiglio comunale, anche se i leader regionali tengono ancora due nomi sul tavolo espressione della società civile. E poi, c'è sempre la figura di Vincenzo Zaccheo che oggi ha annunciato la sua nuova discesa in campo.