Il tempo stringe per la definizione delle candidature e nel centrodestra le strategie si affinano e i confronti diventano determinanti alla luce della necessità di trovare un nome che rappresenti la coalizione nei Comuni, a partire dal capoluogo pontino. Cambiamo! Con Toti sta partecipando a questi confronti con la senatrice Marinella Pacifico che ribadisce il ruolo del suo partito sempre più strutturale all'interno della Coalizione di Centrodestra sia a livello nazionale, sia per quel che riguarda le dinamiche locali.

In questo senso infatti l'ultimo tavolo regionale sulle candidature per le amministrative ha visto tra i protagonisti la Senatrice che insieme a Durigon, Fazzone, Trancassini e Cafà ha partecipato in prima persona alla discussione sui nomi da sottoporre alle ultime valutazioni sul piano nazionale. Un confronto dal quale - come spiega il comunicato congiunto finale da parte degli esponenti di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, UDC, e Cambiamo! - è emersa la volontà di ‘proseguire il lavoro congiunto del centrodestra del Lazio nel solco del dialogo già avviato nei giorni scorsi volto ad identificare le migliori candidature possibili per i prossimi appuntamenti elettorali del territorio. Tutte le forze convergono sia sull'esigenza di affrontare unite le urne, sia di trovare personalità autorevoli e competenti provenienti tanto dalla società civile che politica, allo scopo di restituire ai comuni del Lazio chiamato al voto una guida politica all'altezza delle esigenze dei cittadini.

"Le esperienze amministrative fallimentari di Pd e M5S richiedono una svolta netta – scrive la Pacifico - per questo stiamo lavorando in maniera sinergica e coesa allo scopo di convergere su un nome che sia garanzia di quel rilancio che i territori si aspettano'. Un altro tema caldo poi di questi giorni sono le riaperture a cui dovrebbe dar seguito il Governo proprio alla luce dell'ultima mozione votata in Senato e siglata proprio da Cambiamo insieme agli altri partiti che sostengono l'esecutivo Draghi. «Una mozione - spiega ancora la Senatrice Pacifico - che tra l'altro impegna il Governo: a potenziare e velocizzare il rilascio del green pass con l'obiettivo del rilancio dell'intero settore turistico, strategico per il nostro Paese e il nostro territorio; a prevedere ogni azione utile a superare progressivamente il regime del coprifuoco; a proseguire con le progressive riaperture delle attività più colpite dalla restrizioni, con adeguati protocolli di sicurezza, in particolare: centri e parchi commerciali nel fine settimana, impianti sportivi con riammissione del pubblico, attività di bar e ristorazione, luoghi delle cultura (biblioteche, teatri, cinema, musei e spettacoli dal vivo), parchi tematici e acquatici, settore delle cerimonie ed eventi. Tutte misure - conclude la Senatrice Pacifico - che se adottate al più presto come chiediamo potranno finalmente ridare fiato all'economia nazionale e della provincia di Latina come ci chiedono ogni giorno le tante partite iva del territorio pontino».