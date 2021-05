Alla presenza del consigliere comunale e coordinatore provinciale Alessandro Calvi, i giovani della città di Latina, guidati dal commissario provinciale Capuzzoni e dal coordinatore cittadino Palmegiani, si sono ritrovati sabato 15 Maggio in Piazza del Popolo per raccogliere le istanze dei cittadini e portare avanti la campagna di tesseramento del partito.

Un grande successo che ha visto i giovani azzurri protagonisti in prima linea al fianco di Azzurro Donna e Forza Seniores, tornando finalmente (dopo la pandemia) sul territorio tra i cittadini del capoluogo pontino. Questo appuntamento è stato il primo passo di un percorso di ascolto e confronto con la cittadinanza che vedrà impegnato il partito nei prossimi mesi.

Il Commissario Provinciale di Forza Italia Giovani Latina Davide Capuzzoni dichiara:"Sono orgoglioso dell'impegno e della partecipazione dei ragazzi del Movimento Giovanile, finalmente abbiamo potuto dimostrare la nostra propositività e dedizione con un gazebo in Piazza del Popolo, dopo tanto tempo. Un ringraziamento speciale va ad Alessandro Calvi, che da sempre supporta i ragazzi di Forza Italia Giovani in ogni progetto e iniziativa"

Conclude Luca Palmegiani, Coordinatore Forza Italia Giovani Città di Latina:

"Sono molto soddisfatto per l'iniziativa e per il percorso importante che stiamo facendo insieme. Nonostante il rallentamento della pandemia, i ragazzi si sono dati da fare in tutti modi e oggi abbiamo costruito una base solida per lavorare a livello cittadino. Da Coordinatore Comunale di Latina sono convito che tutti insieme potremmo concretamente lasciare il segno nella storia della città."