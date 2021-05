Il tema dei migranti ritorna di strettissima attualità con la ripresa dei flussi verso l'Europa e il nostro Paese. Proprio in questi giorni c'è stata l'audizione del Ministro Di Maio presso la Commissione Esteri congiunta di Camera e Senato a cui ha partecipato anche la Senatrice pontina di Cambiamo! con Toti, Marinella Pacifico che ha voluto dire la sua proprio sulla questione.



«La vicenda ultima che ha visto un notevole incremento di sbarchi di migranti, molti a nuoto, nell'enclave spagnola in nord Africa, segnala due aspetti di una storia - spiega la Senatrice Pacifico -. Il primo che, il fenomeno dei flussi migratori non regolamentati riguarda tutta la fascia costiera mediterranea, dalle coste greche fino allo stretto di Gibilterra. Il secondo aspetto, la diversa modulazione di risposta della UE. La presa di posizione ferma assunta dai vertici politici europei, riguardo il rispetto delle regole di ingresso nel nostro continente, ci soddisfa, sperando che la solidarietà espressa verso Madrid possa da ora essere estesa anche verso Roma, Atene e La Valletta. Appare evidente che alcuni Paesi usino la massa di migranti come arma contundente nei confronti di singoli Paesi o verso la UE in genere. Per questo la risposta dovrà essere corale e univoca. Considerare un impedimento delle partenze ormai sembra essere l'unica politica seria ed efficace, a patto però di intraprendere azioni politiche ed economiche di sostegno per quei Paesi che ospitano questa umanità. L'Italia ha già intrapreso modelli di sviluppo in questo senso con proprie aziende, per esempio il progetto Steg-Terna. Comincia ad affacciarsi in Europa il convincimento che la deregulation immigratoria, non solo non aiuta gli stessi migranti, ma produce una bomba sociale, economica, di sicurezza e sanitaria nelle periferie delle nostre città. Va da sé - conclude la Senatrice Pacifico -, che anche la nostra diplomazia deve aiutare a superare questa fase, evitando gli sbagli ed i tentennamenti del passato».