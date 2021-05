Il coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia Latina allargato agli amministratori locali si è riunito ieri sera alla presenza del coordinatore regionale Paolo Trancassini, su convocazione del senatore Nicola Calandrini. Al centro dell'incontro un aggiornamento circa le elezioni amministrative autunnali, con l'intervento dell'on. Paolo Trancassini che ha ribadito che l'unità del centrodestra per Fratelli d'Italia è un valore assoluto.

L'incontro è proseguito con due approfondimenti tecnici dedicati alle opportunità del PNRR e del Superbonus 110% per gli enti locali. Sul primo tema sono intervenuti il responsabile del centro studi di Fratelli d'Italia Francesco Filini, e la responsabile degli enti locali Sara Kelany, mentre sul Superbonus ha relazionato il vicesindaco di Terracina e assessore all'Urbanistica Pierpaolo Marcuzzi.

I saluti finali sono stati lasciati all'on. Nicola Procaccini.

"La riunione di ieri è servita a fare il punto sulle elezioni amministrative che ci saranno a breve - ha spiegato il senatore Nicola Calandrini -. Abbiamo ribadito quanto stiamo facendo a tutti i livelli per tenere unito il centrodestra, dove possibile. È stato inoltre sottolineato che il partito è in grado ovunque di esprimere dei candidati a sindaco, avendo formato una classe dirigente preparata e competente, e che pertanto eventuali candidature saranno vagliate dal tavolo regionale del centrodestra.

L'appuntamento è stato anche l'occasione per approfondire temi molto sentiti dai nostri amministratori, quali il PNRR e il Superbonus 110%, e ringrazio per questo i relatori che sono intervenuti e che hanno chiarito numerosi aspetti.

Torneremo a riunirci a breve, speriamo in presenza, visto che il Covid ci costringe ancora a collegarci via web. Avremo modo di riaggiornarci per coordinare le campagne elettorali che ci vedono impegnati in ben 12 comuni, di cui 5 con doppio turno, e per discutere temi di attualità che possono rivelarsi utili per i nostri amministratori nei rispettivi territori".