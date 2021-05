Esprime grande soddisfazione, Giovanna Miele, Consigliere Comunale di Latina, per il provvedimento approvato, attraverso una modifica introdotta dalle commissioni del Senato e su proposta dell'ANCI, in cui viene prorogata al 31 dicembre 2021 l'esenzione dal versamento del Canone unico per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione e le occupazioni temporanee per l'esercizio dell'attività mercatale. «Si tratta - spiega nella sua nota Giovanna Miele, Consigliere Comunale di Laboratorio Identità Futuro a Latina -, di un provvedimento atteso e auspicato dai tanti operatori economici e dalle tante attività commerciali della nostra città che in questi mesi hanno pagato un duro prezzo alla crisi economica generata dalla Pandemia. Un provvedimento governativo che testimonia finalmente la giusta attenzione agli operatori economici che hanno subito danni ingenti dalle chiusure e dalle restrizioni e sui quali bisognerà investire anche a Latina per favorire una ripartenza dell'economia cittadina. Auspichiamo dunque una maggiore sensibilità su questo tema anche da parte del Comune di Latina che invece nei mesi scorsi sotto la guida della maggioranza di Lbc aveva anche tentato un aumento del canone senza tener conto del particolare momento storico. Oggi invece è importante e fondamentale che lo stesso Governo e il Parlamento si siano espressi in maniera chiara». Dunque Giovanna Miele nel suo intervento chiede anche al Comune di Latina di far sentire tutta la sua vicinanza agli operatori economici e commerciali della città, anche perché il nuovo decreto proroga al 31 dicembre 2021 anche le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento attraverso la posa in opera temporanea di strutture amovibili. Una norma che prevede, per il ristoro del mancato gettito derivante dalla proroga al 31 dicembre 2021dell'esenzione dal versamento del Canone unico, un incremento del Fondo di 330milioni, mentre originariamente ne venivano stanziati solo 165 milioni.