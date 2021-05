Molto critico sulla vicenda il deputato europeo della Lega Grullo ID Matteo Adinolfi, che era presente questa mattina mentre gli attrivisti di Greenpeace hanno dato vita alla protesta. "Una vicenda singolare e in parte anche pericolosa - accusa Adinolfi - Le forze dell'ordine, infatti, sono intervenute con enorme ritardo, quando il danno con la vernice era stato già fatto. E se fosse stato un attentato?" chiede retoricamente il parlamentare europeo pontino.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli