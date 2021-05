Nasce Coraggio Italia, la nuova formazione politica moderata all'interno del Centro Destra che vede confluire al suo interno parlamentari di Forza Italia e il folto nucleo di Cambiamo! con Toti. Con un atto notarile, all'Hotel Eden di Roma, è stato costituito un comitato promotore con dentro un folto gruppo di parlamentari che rappresenterà la base del nuovo gruppo. Una forza di centro(destra), moderata, che accoglie diversi parlamentari Il neonato partito può contare su circa 24 deputati: la metà sono di Forza Italia, otto di Cambiamo, quattro vengono dal Movimento 5 Stelle e uno dalla Lega. Sono invece sette i senatori che hanno aderito a 'Coraggio Italia', il nuovo gruppo politico fondato da Giovanni Toti e Luigi Brugnaro. Ai sei esponenti della componente Idea-Cambiamo, si è aggiunto come new entry Sandro Biasotti, al debutto in politica nel 2000 come candidato indipendente dell'allora Polo delle Libertà, ex governatore della Liguria e finora senatore di Forza Italia. Gli altri senatori sono Gaetano Quagliariello, Paolo Romani, Maria Rosaria Rossi, storica forzista passata di recente aIdea-Cambiamo, Raffaele Fantetti (nei mesi scorsi aderì al gruppo dei cosiddetti 'responsabili'), la senatrice pontina Marinella Pacifico (, Massimo Berutti, altro ex forzista e sindaco di Tortona fino al 2014.

«La sfida per il nostro tempo, anche in chiave locale in provincia di Latina - spiega la Senatrice Pacifico - è farsi interpreti di una politica autenticamente popolare che non rinunci però alla competenza e alla concretezza del fare. Al momento, In base al regolamento del Senato, essendo meno di 10, non possiamo ancora costituire un gruppo parlamentare e quindi per ora siamo una componente, ma presto anche a Palazzo Madama daremo vita al gruppo di Coraggio Italia. Una nuova formazione che anche in provincia di Latina mira a dar voce all'elettorato moderato di centrodestra in vista di un rafforzamento della coalizione per le prossime amministrative»