Il gruppo politico M5S Latina è aperto al confronto civico e politico, non escludendo possibilità di coalizioni di tipo programmatico con compagini politiche (le cui liste siano naturalmente scevre di candidati coinvolti in procedimenti giudiziari) affini alla propria concezione di città presente e futura: funzionale, competitiva, innovativa, digitale, sicura, sostenibile e culturalmente stimolante. Un auspicato quanto necessario rinnovamento del tessuto urbano e sociale insieme ai suoi borghi, che potrà realizzarsi anche con un corretto, tempestivo e lungimirante impiego dei fondi europei destinati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I propositi politici che si intendono perseguire non potranno prescindere dalla transizione ecologica, dalla sostenibilità ambientale, dalla lotta contro le diseguaglianze, dalla tutela del benessere sociale e dalla promozione della legalità e della trasparenza amministrativa.

Nella stesura del programma elettorale, il gruppo "Progetto Latina M5S 2021" rivolge una particolare attenzione alle tematiche, ritenute prioritarie, volte a garantire alla cittadinanza i diritti e servizi primari che in questi anni sono stati trascurati, anche a causa di una macchina amministrativa penalizzata dalla cronica mancanza di personale.

Nell'accettare l'onere e l'onore di tale ruolo, Gianluca Bono ha sottolineato che, oltre naturalmente al proprio impegno e all'esperienza maturata in anni di attivismo, sarà grazie al corale coinvolgimento del gruppo "Progetto Latina M5S 2021" e al supporto politico della referente territoriale Gaia Pernarella e dei facilitatori regionali M5S, con i quali è in essere una proficua interlocuzione, che si potrà raggiungere l'obiettivo elettorale. Con tale consapevolezza, stanno già da tempo lavorando i referenti dei vari gruppi di lavoro: prof.ssa Silvia Elisabetta Pasquali Coluzzi, arch. Anna Sacchetti, dott.ssa Maria Grazia Ciolfi, prof.ssa Laura Artiaco, rag.ra Isabella Monosi, avv. Federica Lauretti, dott. Massimiliano La Mantia, geom. Francesco Serra, Mariano Delli Colli, dott. Roberto Paterniti, Luca Pietrolucci, Marco Stati, Luca Lucchin, prof. Ottavio Cirilli, dott. Davide Rizzi.

Il gruppo civico-politico, che da tempo tiene riunioni e webinar tematici a carattere interno, con una votazione a scrutinio palese ha attribuito il ruolo di "Portavoce" all'attivista Gianluca Bono, primo dei non eletti al Senato nel collegio plurinominale Lazio-3 alle elezioni politiche del 2018.

E' Gianluca Bono il portavoce comunale del Movimento 5 Stelle. Lo hanno deciso gli iscritti del capoluogo. Un ruolo importante, dal momento che potrebbe essere proprio lui il candidato sindaco alle prossime comunali. Gli iscritti del capoluogo confermano l'impegno per il "Progetto Latina M5S 2021", «punto di incontro, confronto e sintesi dei suoi attivisti che, nelle more della riorganizzazione nazionale del Movimento, mirano ad essere presenti alle prossime elezioni amministrative con una propria lista elettorale».

