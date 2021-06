Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia Fondi cresce con l'ingresso del consigliere Luigi Vocella. L'ufficializzazione è arrivata nel pomeriggio di oggi con un incontro presso la sede provinciale del partito alla presenza del diretto interessato, del senatore Nicola Calandrini, della portavoce comunale Sonia Federici e del capogruppo Stefano Marcucci.

"Do il benvenuto a Luigi Vocella in Fratelli d'Italia - dichiara il senatore Nicola Calandrini - e gli faccio contestualmente gli auguri di buon lavoro non solo a nome mio ma anche per conto di Nicola Procaccini ed Enrico Tiero che pur non essendo presenti oggi hanno accolto con entusiasmo il suo arrivo. Con Luigi Vocella rafforziamo il progetto che stiamo portando avanti su Fondi, un comune dove fino ad un anno fa eravamo praticamente invisibili, e dove oggi possiamo contare su due consiglieri comunali, a conferma dell'ottimo operato che sta facendo Stefano Marcucci in aula consiliare e Sonia Federici sul territorio. Luigi è un avvocato giovane e preparato che sono certo darà un enorme contributo al partito e all'attività amministrativa".

"Siamo felici dell'ingresso di Luigi Vocella e della sua volontà di mettersi a disposizione del partito in quanto la riteniamo una persona onesta, per bene, capace, che della coerenza ha fatto un cavallo di battaglia - dichiarano Sonia Federici e Stefano Marcucci - Luigi andrà a ricoprire anche un ruolo dirigenziale all'interno del partito, a dimostrazione della stima e della fiducia che riponiamo in lui. Siamo lieti di accoglierlo nella famiglia di Fratelli d'Italia che cresce ogni giorno di più grazie alle tante adesioni che stiamo raccogliendo in questi mesi".

"Dopo tanti anni mi sento di ritornare nella mia comunità politica - dichiara Luigi Vocella -. Ho deciso di aderire a Fratelli d'Italia perché le mie idee si spostano in pieno con i valori del partito, e per continuare la mia attività amministrativa e politica con coerenza all'insegna della trasparenza e della legalità. Ringrazio il senatore Calandrini per essermi stato vicino in questa fase di transito e per avermi dato questa opportunità".